Karol G publicó fotos inéditas y desató un debate en las redes sociales

Karol G debería haber celebrado este hito en su carrera. Fue convocada por la GQ para ser protagonista de la portada. Su imagen protagonista el último número de la famosa revista. Sin embargo, lejos estuvo la cantante de sentirse satisfecha con el resultado.

La foto con la que se encontró al ver la revista era muy distinta de la que le habían realizado. Y eso la llevó a compartir la toma original aparte de realizar un descargo clave en su cuenta de Instagram, a donde tiene más de 61 millones de seguidores.

Karol G y su furia contra la revista GQ. Foto: Instagram

“No se ni por donde empezar este mensaje”, comenzó diciendo Karol G, indignada con los editores de la revista GQ. Y agregó: “Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

Luego de aclarar eso, celebró haber sido convocada por la editorial por lo que eso implica en su carrera: un reconocimiento y un impulso al mismo tiempo. “Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

Karol G y su furia contra la revista GQ. Foto: Instagram

La lucha feminista de Karol G

La cantante no sólo se enojó por los retoques en la portada de la revista GQ sino también por el hecho de que los editores hicieran caso omiso a su pedido de utilizar menos efectos para que la imagen luzca como ella.

Según Karol G, esto tiene que ver en parte con lo que buscan los lectores pero que, ante todo, “es una falta de respeto”. No sólo a ella sino también “a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

La publicación de Karol G contra la revista que editó sus fotos.

De esta forma, el descargo de la cantante colombiana funcionó como un manifesto de lucha a favor de las mujeres.