Julieta Poggio encendió la noche con un sofisticado look total white al estilo Y2K

Julieta Poggio es una gran amante de la moda, y como tal, no solo sigue con gran fidelidad las tendencias que surgen, sino que además está atenta a los estilos que podrían llegar a serlo. Es por ello que no podría faltar en su guardarropa regular uno de los looks más utilizados en la actualidad por figuras reconocidas a nivel mundial: el Y2K.

Julieta Poggio enamoró con su look futurista

Tratándose de la incorporación de prendas ‘retro’ que reflejan el estilo dosmilero, la influencer supo incorporar las prendas más características del Y2K a su outfit de noche al utilizar un pantalón tiro bajo levemente holgado, una cadena colmada de strass con la figura de tres corazones sobre el costado para hacerla aún más distintiva, y una ‘shoulder bag’ plateada con tachas.

Sin embargo, supo combinar una de las tendencias retro que regresó con fuerza, con una de las actuales: las prendas cortas; y para ello, escogió una camisa blanca de mangas largas y tamaño corto que ofrecía una amplia vista a su abdomen.

Julieta Poggio enamoró con un sofisticado look total white. Foto: Instagram

A qué se dedicaba Julieta Poggio antes de entrar a Gran Hermano

La joven ya era una de las figuras que destacaban como ‘influencers’ dentro de las redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok, ya que juntaba más de 100 mil seguidores, por lo cual contaba con reconocimiento dentro del vasto mundo virtual.

Julieta Poggio ya era conocida antes de ingresar a Gran Hermano. Foto: Instagram.

Sin embargo, Julieta también contaba con una amplia carrera artística que comenzó en su infancia: a los 7 años, formó parte del elenco de “Papá Por Un Día” junto a Nicolás Cabré, Luisana Lopilato y Gimena Accardi; pero su primer salto a la fama lo obtuvo en el año 2009 cuando interpretó a ‘Olivia’ en la serie juvenil “Consentidos”. Y, antes de ingresar al reality, también trabajó en la obra teatral “Amor propio” junto con Lola Latorre.