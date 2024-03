Julieta Poggio apostó por un look ultra ajustado y cautivó Instagram

Julieta Poggio es una de las figuras más mediáticas del momento en la Argentina. En Instagram causa sensación y sus publicaciones rápidamente se viralizan. En su paso por la casa más famosa del país conquistó fanáticos y logró instalarse en la escena artística argentina.

Con más de 3 millones de seguidores en Instagram marca tendencia en sus redes sociales y cada día suma nuevos seguidores con sus publicaciones. Combina diferentes estilos y crea looks únicos. En Gran Hermano 2024 destaca como panelista y deslumbra cada día a sus seguidores con los outfits elegidos.

Julieta Poggio cautivó con un impactante conjunto de cuero. La parte superior, un top con un hombro al descubierto ultra ajustado marcando su figura. La parte inferior, una minifalda, luciendo sus espectaculares piernas.

Para el maquillaje optó por delineado negro para los ojos y resaltó su mirada y lápiz labial en color rosado. Para el peinado, llevó el pelo atado, dejando a los costados pelo suelto para darle más movimiento al outfit.

El toque final al look se lo dieron unas botas de caña alta en color rosado de taco altos. Julieta Poggio cautivó con su look y recibió miles de halagos y los likes no tardaron en llegar. Siempre a la moda y siguiendo las tendencias del momento, la ex Gran Hermano nunca pasa desapercibida.

Julieta Poggio brilló en Instagram con un outfit ultra sensual

La influencer despliega su talento en cada paso que da. Su carisma no conoce de límites y conquista corazones con cada publicación que comparte en Instagram y es aclamada por sus miles de fanáticos.

Julieta Poggio enamoró a sus fans luciendo un fantástico conjunto de cuero muy ajustado que le permitió lucir su espectacular figura y dejar sin palabras a sus fans que alucinaron con la publicación y no tardaron en reaccionar.