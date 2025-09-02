Jésica Cirio bailó frente a cámara sin corpiño y quedó al borde de la censura

Con más de 3 millones de seguidores en Instagram, Jésica Cirio es una verdadera influencer. La modelo suele ser noticia tanto por sus polémicos romances como por sus publicaciones en redes sociales. En esta ocasión, quedó en centro de atención con un video que dejó a todos boquiabiertos.

Tiempo atrás, la modelo y conductora compartió un clip donde, con su habitual carisma, baila frente a cámara. Pero esto no fue lo más llamativo, Jésica Cirio quedó al borde de la censura por su atrevido look: una bata fucsia abierta que revelaba una colaless y nada más.

El video de Jésica Cirio sin corpiño que se hizo viral

El video, que acumuló miles de likes en pocas horas, tiene como objetivo mostrar un cambio de look frente a sus seguidores. Al ritmo de la música, Jesica pasa de la bata fucsia a un audaz outfit total black que dejó a sus fanáticos enamorados.

El look de Jesica.

Para esta ocasión, Cirio eligió prendas de la marca The Cult, conocida por sus diseños modernos y sofisticados. El conjunto está compuesto por el top Bay confeccionado en Ity, incluye un aro metálico irregular en el centro, aportando un toque de elegancia y originalidad. Este top, que cuesta $48.999, es versátil y se puede combinar en múltiples looks.

Cirio casi muestra de más al bailar en bata frente a cámara.

También lució la falda Cheicon, realizada en tul con forro interno y tajos laterales, ideal para usar como tiro alto, medio o bajo. La falda tiene un precio de $59.999 y añade un toque de sensualidad al look. Cirio complementó su outfit con unas sandalias negras de taco alto, ondas naturales en su cabello suelto y un maquillaje en tonos nude y rosados que realzó su belleza.

Jesica Cirio deslumbró con un video con poca ropa.

En la descripción del video, Jesica comentó: “Lookeando este outfit de @thecult.byem para una salida de sábado a la noche. Me encanta porque este top es súper versátil y podés usarlo de un montón de formas diferentes. ¿Les gusta el look total black?”. La publicación, que ya superó los 13 mil likes, se llenó de elogios. “Diosa”, “Guau, es un lookazo” y “Amé” fueron algunos de los mensajes que inundaron la sección de comentarios.