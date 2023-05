Ivana Nadal causó sensación en Instagram al posar con una microbikini trendy

Ivana Nadal siempre da que hablar. Si bien la modelo tuvo su pasado controversial por sus opiniones y posturas personales, aún continúa causando todo tipo de sensaciones en las redes sociales donde acumula 2,7 millones de seguidores quienes están siempre atentos a cada una de las publicaciones que comparte con ellos.

Ivana Nadal

La influencer se tomó unos días para vacacionar en Tulum, México y como no podía ser de otra manera, Ivana está registrando algunos de los momentos que está experimentando en el paradisíaco destino que eligió para relajarse.

La modelo enseñó lo genial que le quedan las microbikinis.

La microbikini con la que Ivana Nadal impactó en las redes sociales

En las postales que Ivana compartió en su cuenta oficial de Instagram se pudo apreciar que estaba luciendo una microbikini de lycra lisa negra que destacó su plano abdomen, trabajada figura y los tatuajes que lleva en su cuerpo de manera permanente.

La modelo posó desde Tulum, México e impactó a sus seguidores con la microbikini que eligió lucir / Foto: Instagram Foto: Ivana Nadal

El conjunto estuvo compuesto por una parte superior de confección básica mientras que la prenda inferior se destacó por el detalle de los fruncidos a cada uno de los costados del diseño, dándole al traje de baño un toque moderno.

La modelo posó ante la cámara con una microkini que se convirtió en tendencia durante el verano / Foto: Instagram Foto: Ivana Nadal

Por su parte, Nadal sumó unos lentes negros cuadrados de tamaño grande a la microbikini para combinarlos. Lejos de mostrarse muy producida, la modelo optó por sacarse algunas fotos al natural. Motivo por el que no colocó labial en sus labios ni sombras en los párpados de sus ojos ni máscara en sus pestañas.

Como no podía ser de otra manera, la belleza de la modelo no pasó desapercibida en la red social y obtuvo miles de ‘likes’ en la publicación a través de la cual compartió las fotografías para las que posó y se pudo apreciar el bronceado que adquirió en México. Si bien, Ivana no sumó ninguna reflexión junto a las postales, añadió un emoji de corona.