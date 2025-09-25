Guantes de boxeo, top y calza diminuta: Coty Romero apostó por un look deportivo y se prepara para pelear en “Párense de manos”

Coty Romero es una de las influencers más mediáticas de la Argentina. En Instagram cosecha seguidores día a día y no conoce de límites a la hora de combinar las últimas tendencias de la temporada. Los must son su especialidad y los combina a la perfección.

Su frescura traspasa la pantalla y ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. No duda en desafiar los límites de la censura. Tiene un carisma único que la hace brillar en cada proyecto nuevo que emprende.

Coti Romero apostó a al tendencia de tanga a la vista y sorprendió con su look para una noche de fiesta

La exhermanita apuesta todo por outfits osados en donde la piel toma protagonismo. Las prendas más arriesgadas siempre forman parte de sus looks. Combina diferentes estilos y no duda en arriesgar. Muchas veces desafía los límites de la censura. En esta ocasión, sorprendió con un look deportivo.

Coty Romeo compartió unas imágenes en donde la podemos observar practicando boxeo. Posó con los guantes para practicar este deporte y se llevó todos los aplausos con el outfit deportivo elegido. Lució un minitop mega escotado y lo combinó con una calza muy diminuta y entallada. Complementó el look llevando el cabello suelto. Para el maquillaje eligió resaltar su mirada con delineado negro y apostó por un lápiz labial en color rosado con mucho brillo.

Coti Romero deslumbró con un infalible look deportivo y desafió los límites de la censura

La exhermanita tiene un carisma único que siempre la hace brillar. Su pasión son las últimas novedades del mundo de la moda. Crea outfits únicos y marca tendencia. Jamás pasa desapercibida y coleccionar los likes de sus fans es su pasión.

Coty Romero posó con unos guantes de boxeo y se llevó todos los aplausos. Un look deportivo sin igual que no pasó desapercibido. Modeló con un top escotado y una calza ultra ajustada al cuerpo con transparencias. La ex Gran Hermano e influencer dio cátedra de osadía y cosechó halagos.