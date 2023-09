Florencia Peña se sumó al Barbiecore luciendo un elegante vestido rosa en Instagram

Flor Peña, una de las figuras más destacadas del espectáculo argentino, ha dejado una huella indeleble en la televisión nacional, especialmente a través de su papel icónico en la famosa serie de comedia “Casados con Hijos”. Actualmente, esta talentosa actriz brilla como uno de los jueces en “Got Talent Argentina”.

A pesar de su prominente carrera en la pantalla chica, la actriz también tiene una pasión por el teatro y el cine. En los últimos días, sorprendió a sus seguidores con un emocionante anuncio: regresará al teatro después de un período de ausencia. Flor Peña asumirá el papel protagónico en “Mamma Mia!”, una producción teatral que fusiona comedia y música en un emocionante espectáculo en vivo.

Florencia Peña y un radical cambio de look. (Instagram Florencia Peña)

Esta noticia ha generado gran expectación entre los amantes del teatro y los seguidores de Flor Peña, quienes esperan con ansias su regreso a los escenarios para disfrutar de su talento en una experiencia teatral única.

“Vuelvo al musical y a esta comedia divina que es un éxito en todo el mundo”, continuó diciendo. La obra estará dirigida por Ricky Pashkus y tendrá lugar en el Teatro Luxor. Si bien la noticia emocionó a los internautas, deberán esperar unos cuantos meses hasta el estreno el 18 de diciembre.

El look Barbie de Flor Peña en Instagram

Justamente tras anunciar su vuelta al teatro, Florencia Peña compartió con sus seguidores una sesión de fotos donde presentó a su equipo que la acompaña en su día a día laboral.

El look Barbie de Florencia Peña Foto: redes

Con el tono humorístico que la caracteriza, la actriz expresó en un posteo de Instagram: “Sin mi, ellos no serían nada. Agradezcan que los llamé y que todavía no los eché… aunque razones no me faltan”. Justo a este pie, se vieron las fotos, donde se puede ver a los maquilladores, peinadores y community manager de Florencia.

El look Barbie de Florencia Peña Foto: redes

Para su look, eligió un estilo Barbie, que se compone de un conjunto de dos piezas en un tono rosa muy llamativo y unos zapatos del mismo color pero en un tono metalizado. Para el maquillaje eligió una sombras sobre sus ojos y un labial algo apagado, que resaltó su sonrisa.