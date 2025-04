Flor de la V se animó a un vestido de cuero y sorprendió con un look total black

Flor de la V recibe diariamente el cariño y la admiración de miles de personas que la siguen en sus redes sociales. Allí, la conductora comparte algunos momentos de su vida personal y profesional y algunas de sus mejores fotos.

Flor de la V se llevó todas las miradas con un vestido de cuero

En esta oportunidad, Flor posó para una producción de fotos luciendo un imponente vestido de cuero negro con escote profundo y detalles marcados en la cintura. La conductora completó su look total black con el pelo lacio, suelto y perfectamente peinado, y sumó un toque dorado con unas argollas XL que equilibraron la dureza del cuero con un aire glam.

“¿Quién está para vestido de cuero hoy?”, escribió en el epígrafe de la publicación, generando una ola de comentarios y reacciones en cuestión de minutos.

El fuerte descargo de Flor de la V tras la denuncia de Canosa: “Hay cosas que no podemos permitir”

En medio de la polémica por la denuncia que Viviana Canosa presentó en Comodoro Py —que incluye graves acusaciones y menciona supuestos vínculos con una red de trata—, Flor de la V decidió romper el silencio y defender públicamente a Lizy Tagliani, quien fue mencionada en medio de versiones sobre robos y comportamientos indebidos.

Flor, que ya había tenido un enfrentamiento mediático con Canosa en 2013, recordó aquel episodio en su programa Los Profesionales (El Nueve) y reflexionó sobre cómo muchas veces, desde los medios, se refuerzan discursos transfóbicos: “Cuando decidí ser madre, me sentí violentada de todas las maneras posibles en este ambiente”, aseguró.

Flor de la V defendió a Lizi Tagliani y apuntó contra Viviana Canosa

La conductora rememoró una desafortunada declaración de Canosa en la que la describía como “dos tipos peleándose” junto a Marcelo Polino, en referencia a una polémica pública. “Eso me hizo un click y dije: ‘No lo voy a permitir’”, recordó Flor, visiblemente indignada.

En defensa de Lizy y de otras colegas trans como Mariana Genesio Peña y Costa, Flor apuntó: “Es como si la traba tuviera que ser delincuente, drogadicta y abusadora de menores. Es un mensaje encriptado”.

Y cerró con una frase contundente que sintetiza su lucha: “No me tuve que agachar con nadie, nunca me tuve que bajar la bombacha para pedir un trabajo. Y no sé si muchas personas pueden decir eso”.