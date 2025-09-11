Floppy Tesouro presumió su espectacular figura con una malla enteriza en color rosa con mega escote

Floppy Tesouro tiene un estilo sin igual. Jamás pasa desapercibida y colecciona los likes de sus fans con cada imagen o video que comparte en Instagram. Su estilo no conoce de fronteras y sube la temperatura en Instagram.

Floppy impactó al modelar en microbikini.

Combina a la perfección estilos y sabe que prendas elegir para crear sus propios outfits. Siempre va por más y enamora con los looks elegidos. Destaca su figura y sabe como no pasar desapercibida. La modelo marca tendencia y despliega toda su sensualidad en cada ocasión.

Floppy Tesouro conquistó la Riviera Maya en microbikini

La modelo cautivó corazones con un look al límite de la censura. El look revolucionó Instagram y los fans invadieron de halagos la publicación. Mostró mucha piel y resaltó su espectacular figura con una producción de fotos de alto voltaje mostrando una prenda mega hot.

Floppy Tesouro disfruta del verano en Punta del Este

Floppy Tesouro posó con una espectacular malla enteriza en color rosa chicle. Con un escote mega profundo, al límite de la censura. Sin lugar a dudas, sabe como capturar la mirada de todos y enamorar aplausos.

El look de Floppy tiene un precio de más de 100 mil pesos argentinos.

Complementó el look llevando el cabello suelto, con algunas ondas. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos bien marcado. Para resaltar su mirada. Para los labios apostó por un color rojizo con mucho brillo.

Floppy Tesouro apostó por una malla enteriza mega sensual y desató pasiones

La modelo encandila a sus fans con cada publicación. Su estilo único traspasa la pantalla y llega al corazón del público. Marca tendencia en el mundo de la moda y ninguna novedad se le escapa.

Floppy Tesouro resaltó su espectacular figura con una malla enteriza en color rosa de alto voltaje con mega escote

Floppy Tesouro resaltó su espectacular figura con una malla enteriza en color rosa de alto voltaje con mega escote

Floppy Tesouro posó con un espectacular traje de baño. Una malla enteriza en color rosa chicle que se llevó los aplausos de todos. Sus fans alucinaron y la modelo dio cátedra de estilo y osadía.