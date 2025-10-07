Flavia Palmiero se sumó a la tendencia animal print y deslumbró con un espectacular traje de baño

Flavia Palmiero es una de las personalidades más queridas de la escena artística argentina. Tiene un carisma sin igual. Su actitud y audacia no conoce de fronteras y siempre va por más. Los últimos gritos del mundo de la moda siempre están en su radar.

La actriz y empresaria apuesta por las nuevas tendencias. Combina texturas, colores y estampas a la perfección. Es una verdadera reina fashionista y pasar desapercibida no existe en su diccionario. Colecciona likes con los looks de playas más exclusivos.

Flavia Palmiero disfruta de unos días de relax en Miami

Fanática de las microbikinis. Se prepara para el verano y posa con modelos únicos que serán tendencia en la costa argentina. La actriz alucinó a sus seguidores y dio cátedra de audacia posando con un traje de baño de dos piezas.

Flavia Palmiero modeló con una bikini mega diminuta. Mostró mucha piel y lució su espectacular bronceado. La parte superior, un corpiño triangular con mucho escote y breteles para sujetar por detrás del cuello. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Causó sensación el estampado animal print que eligió. Una tendencia que pisa fuerte para esta temporada. Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas naturales. Utilizó muy poco maquillaje. Como accesorios optó por anteojos de sol. La publicación fue un éxito absoluto y sus seguidores alucinaron con el espectacular outfit de playa.

La actriz tiene un estilo sin igual. Los trajes de baño son su pasión y combina a la perfección diferentes estilos y estampas. Los outfits de playa brillan en su guardarropa y los luce con mucho carisma en cada ocasión.

