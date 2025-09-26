Flavia Palmiero dio cátedra de estilo con un look total denim y se consagró como reina de las tendencias

Flavia Palmiero es una de las personalidades más queridas de la escena artística argentina. Tiene un carisma sin igual. Brilla en cada proyecto nuevo que emprende. Tiene su propia marca de indumentaria y destaca con su colección de microbikinis. En esta ocasión, sorprendió con otro tipo de prendas y causó furor.

Las últimas vanguardias del mundo de la moda son su perdición. Atenta a todas las novedades conoce a la perfección las prendas que pisan fuerte en cada temporada. La actriz y empresaria mostró los must que arrasarán con la llegada de los días de calor y causó sensación en Instagram. La combinación de estilos es su especialidad. Las texturas y colores toman protagonismo en cada uno de sus looks.

Flavia Palmiero disfruta de unos días de relax en Miami

Los accesorios juegan un papel muy importante en cada uno de los looks de la actriz. Desde collares largos hasta gargantillas. Con dijes y sin dijes. Pulseras y anillos en diferentes gamas de colores. Detalles que realzan los conjuntos de prendas y le dan un toque especial a cada look.

Flavia Palmiero modelo con un outfit total denim sensación. Eligió las prendas must de la temporada y se llevó los aplausos de todos. La actriz posó con una camisa holgada con botones y un jean de estilo ancho. Todo en denim.

Sus seguidores alucinaron y los likes no tardaron en llegar. La publicación fue todo un éxito. Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas bien marcadas. Para los labios utilizó mucho brillo labial y resaltó su mirada con delineado negro.

La actriz tiene su propio emprendimiento de indumentaria y sorprendió a todos presentando su espectacular colección. Lista para la temporada de primavera verano, desató pasiones con los looks playeros y urbanos.

Flavia Palmiero enamoró corazones con un outfit total denim. La actriz desplegó toda su osadía y dio cátedra de estilo con la espectacular combinación de prendas de jean. Sus fans le regalaron cientos de halagos y ella se consagró como reina fashionista.