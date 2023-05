Evaluna se desabrochó el pantalón y protagonizó una cautivante sesión de fotos

Tras superar constantes rumores de separación, Evaluna Montaner atraviesa un gran momento de su carrera profesional. Junto a su esposo, Camilo, se encuentran en plena gira internacional que continúa con presentaciones en México, pero siempre encuentra tiempo para ella misma.

Con una agenda repleta de eventos, presentaciones y compromisos, cada vez que puede, la cantante se dedica a las actividades que más disfruta como maquillarse, practicar cerámica o cocinar. Pero otro de sus hobbies desconocidos es el modelaje, como lo demostró en un reciente posteo en sus redes.

Evaluna Montaner

La intérprete de “Índigo” compartió en las últimas semanas un carrete de fotos en Instagram dignas de una modelo. Evaluna se desabrochó el pantalón y posó desde un balcón con un croptop blanco.

Las imágenes no tardaron en llenarse de “me gusta” y cientos de comentarios, incluido el de Camilo que no se pudo resistir a las jugadas postales. “Hello you (hola vos)”, expresó en la descripción del post que recibió una lluvia de 800 mil corazones rojos.

“La 1 es new profile picture for sure (la 1 es la nueva foto de perfil de seguro)”, fueron las palabras del músico en el posteo. Mientras que el resto de los usuarios reaccionaron: “Bella La pulga”, “La reina de la tribu”, “Que hermosa”, “Nunca pierdas tu gracia mi niña hermosa” y “La más linda”.

Qué instrumentos sabe tocar Evaluna

Multifacética y talentosa, Evaluna es una caja de sorpresas. Es así que no solo deslumbra con el talento de su voz, sino que nutrió su carrera artística en el ámbito de la actuación y hasta de la danza.

Incluso también comenzó a incursionar como directora con la dirección del clip de Camilo junto a Nicki Nicole. Pero eso no es todo, ya que también se dedicó al estudio de aprender a tocar instrumentos. Entre ellos se destaca su cualidad con el arpa y el piano que se puede apreciar en algunas de sus canciones.