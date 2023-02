Estilo Baywatch: Luciana Salazar posó de frente y de espaldas con una malla enteriza roja

Luciana Salazar compartió fotos con un traje de baño entero y súper cavado: con reminiscencias de los 90′, es ícono de una tendencia que vuelve con fuera: estilo Baywatch.

La modelo no duda jamás en compartir fotos de alto voltaje a sus redes sociales. Se intercalan en el feed con las matchy-matchy que sube con su hija Matilda. Es que, fanática de la moda, no puede contenerse a la hora de mostrar sus looks.

Luciana Salazar Foto: Instagram/salazar

Esta vez, en pleno verano, la top logró captar la atención de sus seguidores con un traje de baño uy especial. Aunque las microbikinis son tendencia, la blonda se decantó por una mallaenteriza. Eso sí, Luciana Salazar no eligió cualquier modelo.

Luciana Salazar Foto: Instagram

La malla enteriza con la que Luciana Salazar encendió las redes es roja y por su corte remite automáticamente a Baywatch, serie sobre los socorristas de las playas de Santa Mónica y Honolulu.

Luciana Salazar Foto: Instragram

El traje de baño resultó ser muy cavado y eso cautivó a los seguidores de la conductora que sólo pudieron ver las imágenes en sus stories ya que podrían haber sido censuradas si las hubiera subido al feed.

Cuántos años tiene y de qué signo es Luciana Salazar

La modelo y conductora, que cuenta con más de 1,8 millones de seguidores en Instagram. tiene 42 años.

Luciana Salazar Foto: instagram

Nació el 7 de noviembre de 1980 por lo que es del signo de Escorpio. De acuerdo a la astrología China, es mono.