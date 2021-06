Ester Expósito se ha convertido en una de las mujeres más conocidas y queridas a nivel mundial. Su interpretación de Carla en la serie española “Élite” provocó que hoy sume 27.3 millones de seguidores en Instagram.

//Mirá también: Con un primer plano de su bikini, Ester Expósito cautivó a sus 26 millones de seguidores

Ester Expósito, una bomba sexy que la rompe en las redes sociales Redes Sociales

Hace tan solo una semana se lanzaron unas “Historias Breves” de algunos de los personajes de la tira, previo al lanzamiento de la cuarta temporada. A pesar de que la rubia ya no participará de las entregas, el episodio “Carla y Samuel” llegó a todos los rankings mundiales y entró al top 10 de las serie más vistas de la historia de Netflix.

Ester Expósito y un look que enamoró a todos sus seguidores Foto: Instagram @/ester_exposito

El éxito de la actriz no es solo en la televisión, sino también en las redes. Es que ha protagonizado numerosas campañas de lujosas marcas, así como producciones fotográficas. Pero las imágenes que más éxito tienen son las que postea desde su cotidianidad y con importantes looks.

Ester Expósito está en República Dominicana Foto: Instagram @/ester_exposito

Así lo hizo en su última publicación. Ester se encuentra vacacionando por República Dominicana y ya se lo hizo saber a sus fans. Subió una seguidilla de fotos luciendo un conjunto de top strapless y un pantalón holgado color celeste.

El elegante outfit fue combinado con unas zapatillas deportivas para darle un look más canchero, pero sin dejar atrás su rubia cabellera y su seductor maquillaje. “Hola”, escribió en el pie de foto, y hasta la cuenta oficial de Netflix España le comentó “Nuestra Burbuja favorita”.

Ester Expósito y un look que enamoró a todos sus seguidores Foto: Instagram @/ester_exposito

Se terminó el amor

Hace ya varios meses que se rumoreaba que Ester y el mexicano Alejandro Speitzer se habían separado. Los actores se conocieron en el rodaje de “Alguien Tiene Que Morir” y allí comenzaron una relación amorosa.

Hace unas semanas la actriz escribió “Me parece lamentable la información absolutamente FALSA y cruel que se ha dado en un medio de comunicación (si se le puede llamar así) sobre Alejandro y lo que ha sido mi relación con él”.

Alejandro Speitzer y Ester Expósito

Además agregó que Alejandro es “una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida” y que lo apreciará y admirará siempre ya sea su pareja o no.

//Mirá también: Ester Expósito deslumbró con un conjunto de dos piezas rojo y al atardecer en el Festival de Málaga

Y para terminar de confirmar la ruptura, ambos acudieron a un evento de moda en Milán pero no posaron juntos. Finalmente, el actor bloqueó a su ex novia en Instagram y no se siguen mutuamente.