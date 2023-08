Es modelo, uruguaya y la rompe en Instagram: quién es Fernanda Sosa, la nueva participante del Bailando 2023

Cada vez falta menos para el regreso de Bailando 2023 a la televisión argentina. Marcelo Tinelli y su equipo trabajan para la gran vuelta del popular reality de concurso de baile, esta vez debutando en la pantalla de América TV. El 15 de agosto será la foto y el 28, estiman, el comienzo del programa.

La nueva temporada del ciclo traerá el retorno de rostros conocidos por el público, pero también otras sorpresas y figuras que aún deben conquistar a la audiencia argentina. Tal es el caso de Fernanda Sosa, la modelo uruguaya que participará del Bailando y que se reunió con Luis Lacalle Pou, presidente del país hermano.

Conocé a Fernanda Sosa, la modelo uruguaya del Bailando 2023

La modelo vivió durante seis años en Miami y será uno de tres rostros uruguayos en el ciclo de Tinelli. Se trata de una influencer que está en boca de todo el país vecino tras que se reuniera con el presidente del país en el día de su cumpleaños, en el contexto de su natalicio número 50.

Fernanda Sosa causó revuelo al reunirse con Lacalle Pou Foto: Instagram

“Un gran honor visitar al presidente de mi país Luis Lacalle Pou en este día tan mágico. Happy bday Mr. President”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram, acompañando el escrito con una imagen del encuentro en la residencia presidencial.

La influencer repasó su vida personal recientemente en entrevista con el ciclo Desayunos informales, dando un pantallazo de qué persona conocerá el público argentino. En ese diálogo, detalló que a los 18 años se mudó a Montevideo para estudiar Psicología, aunque posteriormente interrumpiría sus estudios para irse a trabajar a Europa.

Fernanda Sosa, la influencer uruguaya de Bailando 2023 Foto: Instagram

En tiempos más recientes, la modelo se instaló en Miami, donde trabajó en Telemundo y Univisión. También reveló que, tras su participación en el ciclo de Tinelli, planea volver a Estados Unidos, donde parece estar muy a gusto. Cabe destacar que ha pasado también por pasareles de Milán y la Semana de la Moda en Nueva York, además de haber ganador el primer premio a Miss Atlántico en el 2009. “Estoy muy emocionada, todo fue por casualidad. Mi hermano está viviendo en Argentina, entonces hice una visita familiar de una semana, disfrutamos mucho y me encuentro a un amigo que estaba de paso por ese país y me dice: ‘Sabés que ahora se viene con todo el Bailando y voy a trabajar con Marcelo’ y después me veo con una amiga y ella empieza a grabar historias donde decía ‘Fer Sosa al Bailando’”, contó en junio en LAM.

Fernanda Sosa, la influencer uruguaya de Bailando 2023 Foto: Instagram

“Así se empezó a generar una expectativa en Instagram que no me lo esperaba porque fue a partir de una broma que hicimos y me llama mi amigo y me ofrece proponerme para entrar al certamen. Le dije: ‘Sería un gran sueño’ y así fue como Marcelo Tinelli me agregó al Instagram y conversamos acerca de la posibilidad que yo pudiera estar allí como figura”, agregó.