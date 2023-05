En primer plano y muy cerca de la cámara, La Joaqui mandó un beso en TikTok

La Joaqui es una de las artistas más escuchadas en el país. Con mucho estilo y personalidad, la cantante se ganó su lugar en la industria de la música nacional con cada uno de sus lanzamientos los cuales, a diario, comparte en las redes sociales donde ya acumula más de 5 millones de seguidores.

La Joaqui deslumbró con un outfit total denim en Instagram y le llovieron likes.

En esta oportunidad, La Joaqui se animó a publicar un corto video en su cuenta oficial de TikTok donde promocionó su más reciente canción ”Vikingos” que lanzó junto a la banda Migrantes. Lejos de pasar desapercibida, la artista obtuvo miles de ‘likes’ y elogios por parte de aquellos que están siempre atentos a sus publicaciones online.

La Joaqui lanzó “Cachorro”, una cumbia romántica que marca su nueva etapa Foto: Prensa

La Joaqui impactó con su outfit en las redes sociales al cantar su nueva canción

De esta manera, se pudo ver a La Joaqui luciendo un outfit super canchero. El outfit que la cantante eligió para mostrarse cantando la canción que lanzó en las plataformas digitales junto a Migrantes y lanzarle un beso a la cámara mientras estuvo compuesto por un buzo deportivo de color beige.

En la abrigada prenda que es, cada vez, más usual en muchas famosas y personalidades del entretenimiento tras la llegada del frío otoño en el que las bajas temperaturas se empiezan a hacer sentir, se pudo leer una leyenda blanca en medio del diseño.

Fiel a su estilo, la intérprete sumó un excéntrico accesorio al look. Esta vez, se trató de un gorro peludo invernal que combinó con el buzo que optó lucir en el corto clip que compartió mediante TikTok donde, estos días, cuenta con sus más de 3 millones de seguidores. Como no podía ser de otra manera, La Joaqui también añadió los anteojos negros ovalados que suelen identificar su look.

La cantante impuso tendencia con un look urbano ideal para enfrentar la nueva temporada otoñal / Foto: Instagram Foto: La Joaqui

Lo cierto es que el pelo de la intérprete no paso desapercibido ya que su melena castaña oscura se destacó debido a las mechones violetas que le dieron un estilo muy personalizado y urbano al outfit que escogió para enfrentar su día y agenda laboral.

Por último, en cuanto al make up, La Joaqui optó por un maquillaje natural, y por este motivo colocó un labial brilloso en tono nude en sus labios para luego aplicar una fina linea con delineador negro sobre los párpados de sus ojos.