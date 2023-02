En pedrería, cristales y paillettes, Sol Pérez brilló como una sirena con su nuevo look en negro

No hay look de Sol Pérez que no haya sido un Trending Topic en las redes y, al mismo tiempo, que no haya sido ovacionado por el público. No es de esperar que la periodista y actual panelista del “Debate de Gran Hermano” se encuentre como un de las celebridades argentinas con mayor versatilidad y juego al momento de salir a escena con sus looks.

Trascendió un video de Sol Pérez a los 20 años

Solo el hecho de poner en el buscador “Sol Pérez looks” arroja una cantidad indiscriminada de glamour, chic y outfits que estarían en cualquier pasarela con los mejores conceptos. Y si algo muy bueno hizo el propio reality show, fue que la abogada no se guardara nada en el placard y disparada muy alto con cada outfit mientras se ha emitido el ciclo.

Sol Pérez

Por lo demás, se refleja en las cifras de seguidores que tiene Sol. Actualmente, en su plataforma de Instagram suma la cantidad de 6.4 millones de usuarios, número que sigue en pleno crecimiento. La escultural periodista está enfocada en generar contenido de calidad, tal cual como se la vio en su última story.

Sol Pérez Foto: Instagram/lasobrideperez

Frente a cámara, la aguda panelista posó en primer plano, adornada en pedrería y cristales sobre su cabello peinado hacia un costado y lleno de ondas, emulando a un estilo a los años 20′s o a una sirena, el cual fue logrado por Camilo Durán. Además de un maquillaje en labios rosados y una sutil máscara de pestañas, la cual acentuó sus verdes ojos.

Sol Pérez posó como una sirena ante las cámaras con su nuevo look lleno de pedrería y en color negro Foto: @lasobrideperez

Mientras en su outfit, el look jugó con un vestido strapeless y un prominente escote en forma de corazón, lleno de lentejuelas y pailletes en color negro. Con una delicada aplicación en trasparencia en el abdomen, el cual dejó ver parte de la piel de Sol Pérez, como si estuviese semidesnuda.

Sol Pérez volvió a enloquecer a sus seguidores con videos y fotos en el gym

¿Qué se hizo en la cara Sol Pérez?

Sol Pérez respondió a través de las historias de Instagram: “Me operé la nariz a los 18 años porque mi hermano me la rompió de un cabezazo”. De esta manera, usó el humor para recordar aquel episodio por el que terminó en el quirófano. A su vez, terminó su respuesta confesando que se hizo los pechos.

En otras de las preguntas que tituló “verdadero o falso”, Sol Pérez respondió qué rutinas lleva a cabo para estar bien físicamente. La modelo explicó que entrena desde que hace años: empezó practicando patín, una de sus máximas pasiones y manifestó que el deporte es un hábito saludable que la acompaña desde siempre y la ayuda a sentirse saludable.