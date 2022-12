En microbikini y rodeada de flores, Larissa Riquelme se llevó todas las miradas

Larissa Riquelme es muy activa en Instagram, con frecuencia sube contenido a su feed o a las historias, y en la gran mayoría busca interactuar con los casi 2 millones de usuarios que la siguen.

En top gris y colaless negra, Larissa Riquelme posó para todos sus fans. Foto: Larissa Riquelme

Pero en esta oportunidad, la modelo decidió mostrar algo distinto: un “throwback time” (TBT) -es decir, traer algo del pasado al presente- en el cual se encontraba recostada sobre el suelo con una microbikini de dos piezas compuesta por un corpiño escotado y una bombacha estilo colaless de tono amarillo pastel, y en los pies agregó medias blancas con dos rayas negras como decoración.

Larissa Riquelme posó con absoluta sensualidad. Foto: Instagram

No obstante, el foco de la fotografía no estaba dispuesto sobre ella, sino sobre la particular planta de hojas verdes y flores violetas que estaba ubicada delante de la cámara. Y por ello, desde la descripción del posteo, escribió: “Que hermosas flores”.

Larissa Riquelme encendió las redes con sus fotos. Foto: Instagram

Cuál fue la promesa que realizó Larissa Riquelme si Brasil sale campeón del Mundial de Qatar

La modelo, que también es conocida como “La novia del Mundial”, conversó con ‘Super Esporte’ y confesó que no solo eligió apoyar a Brasil en la disputa por la Copa del Mundo porque no participa Paraguay -país del cual es oriunda-, sino que también posaría sin ropa si es consagrado campeón.

“Volveré a posar como Dios me trajo al mundo si es que Brasil gana la copa del mundo”, prometió con absoluta firmeza y determinación.