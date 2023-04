Emilia Attias impactó a sus seguidores con un vestido transparente

No hay dudas que Emilia Attias es una de las modelos más hermosas y reconocidas en Argentina. La ex Casi ángeles suele marcar tendencia con los looks que en cada ocasión muestra y que comparte en sus redes sociales con sus miles de seguidores.

Esta no fue la excepción y la actriz sobresalió con su elegante look en Instagram storys.

Es una de las influencers más seguidas del país, cada usuario mira sus fotos, videos y su estilo de vida. En esta oportunidad, posó con un bello vestido con transparencias.

Emilia Attias Foto: instagram/emilia_att

En sus historias de Instagram, con un emoji de corazón blanco y apoyada en una mesada de mármol de un baño, mostró el vestido color plateado superbrillante que no dejó lugar a la imaginación debido a su transparencia tanto en la parte superior como en la inferior.

La imagen que publicó la conductora también deja ver un espejo donde se refleja la parte de atrás de su vestido que no tiene espalda y deja expuesta la silueta tan sexy de Attias.

Emilia Attias en historias de Instagram Foto: instagram

Seguido de esta foto también subió otra historia en la cual está recostada sobre un sillón blanco, con el mismo vestido y sus piernas dobladas. Se puede ver la etiqueta en color negro al fotógrafo que le realizó esta sesión tan hot, con un ícono de corazón al lado.

Emilia Attias en historias de Instagram Foto: instagram

¿Quién es Emilia Attias?

Emilia nació en Buenos Aires el 20 de marzo del año 1987 y su profesión es ser actriz, conductora y modelo. Siempre destaco por sus diversas interpretaciones en TV y películas como Historias de Diván, Casi ángeles, El secreto de Lucía, Dolores y Cromo, entre otras ficciones.