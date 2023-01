Así fue como Flor Vigna sorprendió con un total black a puro rock and roll

Flor Vigna, a mediados de 2021, deslumbró en la ronda de canto en La Academia, y el tema elegido por la bailarina fue “I love rock ‘n’ roll”, en la versión de Britney Spears, conquistando al jurado con su voz y puesta en escena.

Flor Vigna cautiva con sus looks. Foto: Instagram

La bailarina sorprendió con un video en la que se la ve bailando y haciendo algunos pasos maravillosos, luciendo un mono asimétrico engomado negro con volados o simil plumas en un solo hombro.

El trauma que reveló Flor Vigna

La bailarina, que es muy destacada en la danza y ahora se está posicionando en ámbito musical, en ese momento recién estaba dando sus primeros pasos en el canto y esta presentación en el Bailando también representó un desafío personal para ella.

Antes de comenzar con su performance, Flor Vigna le contó a Marcelo Tinelli que tenía mucha ansiedad social. “Durante mucho tiempo, cada vez que me tocaba cantar en vivo se me cerraba la garganta, pero ahora no va a pasar”, adelantó la bailarina.

Flor Vigna Foto: web

Por su parte, el conductor la alentó para perder el miedo. “En el estudio me hago la linda, la capa, pero cuando me decís ‘cantá’… Igual pagué mucha psicóloga para lograrlo”, aclaró la bailarina.