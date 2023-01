El look ‘Street Style’ de la China Suárez para la playa: microbikini negra con un pañuelo Fendi.

La China Suárez vive unos días muy emotivos donde en una de sus últimas stories recordó a Juan Pablo Vicuña Parot, padre de su ex pareja, el actor chileno Benjamín Vicuña y abuelo de la hija de ambos, Magnolia.

La China Suarez optó por la visera más chic de la temporada. Foto: instagram/sangrejaponesa

En sus últimos posts se la ha visto bajar un poco los decibeles tras los cambios de looks y los eventos que ha asistido junto a su novio, el artista musical Rusherking. En las instantáneas que comparte con sus seguidores, aún ‘La China’ se encuentra de vacaciones y disfruta de la temporada, donde luce más relajada, sin tantos flashes.

La China Suárez con una microbikini negra Foto: Instagram/sangrejaponesa

Así fue como en las últimas horas, la ex de “Casi Ángeles” reveló a sus seguidores un nuevo look en una escena en la que se encuentra acostada en la playa, mientras toma sol y aparece con un pañuelo amarrado al cabello.

China Suárez Foto: Instagram/sangrejaponesa

La China Suárez con sus outfits más urbanos para estas vacaciones de verano, pero sin perder lo chic. Esta vez con un pañuelo amarrado a la cabeza, de la marca italiana Fendi, al estilo de las bandanas del rap. También se logra ver el resto del cabello suelto y una trenza de macramé con apliqués metálicos que cuelgan.

La China Suárez compartió en sus redes una nueva foto desde la playa y su look con bandana de Fendi Foto: @sangrejaponesa

Junto a este look, Eugenia -La China- Suárez, sumó accesorios como un collar de perlas, un cristal negro similar a una piedra de cuarzo, un par de pulseras y un corpiño en negro, con breteles delgados y el clásico diseño triangular, el cual es parte de toda la microbikini.

China Suárez en Pinamar Foto: Instagram/sangrejaponesa

¿Cómo conoció La China Suárez a su actual novio?

Rusherking y María Eugenia “La China” Suárez son la pareja del momento. La confirmación de la unión llegó casi sin querer de la mano de un video de la fiesta posterior a la entrega de premios Martín Fierro 2022.

El cantante reveló a Lío Pecoraro: “Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, nos hacíamos los boludos, yo no sabía si avanzar o no porque yo de verdad soy muy respetuoso y no me gusta pasarme. Aparte no la conocía hace mucho a ella. Veníamos hablando, obvio, pero no tenía mucha confianza”.