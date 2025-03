El jugado look playero de Karina Jelinek con el que casi muestra de más: ultra tajo y ropa interior a la vista

Karina Jelinek sabe cómo llamar la atención y lo dejó claro una vez más con su último posteo en Instagram. La modelo, que cuenta con más de 1.5 millones de seguidores, compartió imágenes desde la playa, donde se la vio disfrutando con amigas y celebrando su cumpleaños. Como era de esperarse, su look no pasó desapercibido y rápidamente generó una ola de comentarios en redes sociales.

La ex participante de Bake Off Famosos es conocida por su estilo osado y sensual, y esta vez no fue la excepción. Siempre desinhibida frente a la cámara, la modelo disfruta compartiendo con sus seguidores momentos de su vida personal y profesional.

Karina Jelinek beboteó junto a su novia y encendió Instagram.

El look de Karina Jelinek desde la playa

En las fotos que publicó, Karina Jelinek lució un conjunto estilo lino en color crudo, compuesto por un top de corte irregular y una pollera larga de tiro bajo con un ultra tajo lateral que dejó ver parte de su ropa interior.

El total look de Jelinek.

Jelinek llevó bucaneras negras, una tendencia que sigue vigente en el mundo de la moda, y adornó su abdomen con cadenas de caracoles, un accesorio que le dio un toque boho-chic a su estilo playero. Su melena suelta al viento y un make up marcado con sombras intensas y labios nude terminaron de definir el look.

Karina impactó a sus seguidores.

Como era de esperar, la publicación se llenó de reacciones y mensajes por parte de sus seguidores. “Diosa”, “Hermosa”, “Siempre tan linda”, “¿Tan hermosa iba a ser?”, fueron algunos de los comentarios que recibió en cuestión de minutos.

La famosa posó de espaldas y subió la temperatura.

Karina Jelinek sigue demostrando que su estilo es único y que, sin importar la ocasión, siempre logra captar todas las miradas.