El día que Jenn Muriel hizo estallar el algoritmo de Instagram con una microbikini esmeralda

En la playa de Santa Marta, Jenn Muriel posó con una microbikini turquesa que hizo subir la temperatura. Tanto que sus fans no logran sacársela de la cabeza.

La modelo es conocida internacionalmente por su cuerpo escultural suele compartir imágenes en las que muestra mucha piel y exhibe sus curvas. Sin embargo, en esa producción todo resultó favorecedor.

El día Jenn Muriel rompió el algoritmo de Instagram con una microbikini esmeralda Foto: instagram.com/jennmuriel

Con más de 6,7 millones de seguidores, la modelo se ha convertido en una influencer cuya fama trasciende las fronteras de su país.

Cómo ella misma describió en el epígrafe de las fotos, Jenn Muriel estaba en el paraíso. Las playas de Santa Marta, como casi todas en Colombia, se caracterizan por la arena blanca y el mar azul.

Sus fans la adoran y no dudan en llenar su muro de fueguitos y corazones, los dos símbolos típicos de la red para manifestar amor y pasión.

Jenn Muriel habló de su ruptura con Yeferson Cossio

La modelo rompió con su pareja y en los medios no se habló de otra cosa durante días. “Yo no le estoy guardando luto a mi ex, jamás”, confesó Jenn Muriel al ser consultada por sus sentimientos. Estuvieron en pareja por más de una década y por eso cree que es momento de tener su propio espacio.

Ante múltiples consultas, aclaró que no volvería con su ex “porque se acabó. Es que ¿Cómo les hago entender que ya pasamos esa página? Se pasó la página y ya cada quien está viviendo su vida”, dijo intentando poner un punto final al tema.