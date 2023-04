El destape sexy de Paulina Cocina: “Salí en tanga”

Poco sabe acerca de la vida personal de Paulina Cocina. Se hizo famosa gracias a su canal de YouTube con recetas fáciles y prácticas, pero lo cierto es que estudió Sociología y su amor por la cocina lo desarrolló en su juventud, aunque sus conocimientos son amateurs.

A través de sus redes sociales supo conquistar a un importante número de fieles seguidores con quienes mantiene una relación muy cercana a través de reels, historias, o TikToks donde se muestra divertida y descontracturada, pero en una reciente publicación se le escapó un costado nunca antes visto hasta ahora.

Paulina Cocina Foto: instagram/Paulinacocina

Su popularidad creció tanto en el último tiempo que no solo cuenta con un blog personal donde sube sus tips de cocina, sino que también tiene una tienda online, su propio news letter y varios libros publicados. Además suele subir videos especiales con la participación de otros cocineros reconocidos como Christian Petersen o Agus Liporace de Kulinaria Recetas.

Christian Petersen con Paulina Cocina Foto: captura de pantalla

Como pocas veces, la influencer culinaria destapó su perfil más sensual en Instagram frente a sus 3.2 millones de seguidores, quienes quedaron impactados. La experta en cocina compartió una foto íntima donde se la puede ver en ropa interior y aseguró jugada: “Salí en tanga”.

El destape de Paulina Cocina

Según explicó, se trata de la imagen de un grupo de WhatsApp que la tiene como protagonista. Y contó: “Me ponen en foto de grupo de laburo cuando no me di cuenta y salí en tanga”. Luego hizo participar a los usuarios con una encuesta para votar entre “Está mal” o “Pero no tan mal”.

El destape sexy de Paulina Cocina Foto: captura Instagram

En la imagen se la puede ver con una musculosa verde, apoyada sobre lo que parece una repisa y se acomoda el pelo. Pero el detalle está atrás, donde asoma una de las tiras negras de su ropa interior, y cerró: “Así no se puede”.