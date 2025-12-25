El destape de Sandra Borghi: la periodista posó sin corpiño desde una exclusiva playa paradisíaca y causó sensación

Sandra Borghi es una de las periodistas más reconocidas de la televisión argentina, pero no solo destaca frente a cámara en los noticieros más importantes, sino también en Instagram. Allí muchas veces sorprende con outfits en donde la piel es protagonista.

Es audaz y siempre va al frente. Las tendencias del mundo de la moda están presentes en su guardarropa y las combina a la perfección según la ocasión. Combina texturas, colores, diseños y a todo outfit que luce le pone su impronta.

El destape de Sandra Borghi: la periodista posó sin corpiño y causó sensación en una exclusiva playa paradisíaca

Sin lugar a dudas, sabe como destacar con los looks muchas veces ultra jugados. En esta oportunidad, sorprendió a todos desde una paradisíaca playa. Eligió un traje de baño en donde la piel fue protagonista y cosechó likes protagonizando el destape del verano.

Sandra Borghi disfrutó de unos días de descanso y sol. Visitó una playa paradisíaca y sorprendió con el outfit elegido. La periodista no llevó corpiño, solo utilizó la parte de abajo del traje de baño: una bombacha colaless ultra cavada. Y el accesorio estrella fue un sombrero, ya que lo utilizó para cubrir su parte superior al no llevar el corpiño de la bikini. La publicación revolucionó Instagram. Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio y utilizó muy poco maquillaje.

Sandra Borghi fue la protagonista del destape del verano y cosechó likes en Instagram

La periodista tiene un estilo único. Siempre va al frente y pasar desapercibida no es una opción para ella. Los mensajes de halagos no se hacen esperar y su impronta brilla en cada ocasión.

