El destape de Martita Fort: posó con la bikini más diminuta y dejó ver sus tatuajes más ocultos

Marta Fort es una de las personalidades con más likes en Instagram. Pisa fuerte en la escena mediática argentina. Siempre está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda y marca tendencia.

La hija de Ricardo Fort participó de una audaz producción de fotos para una importante revista y sorprendió con su espectacular estilo. Modeló con un traje de baño de dos piezas mega diminuto. Una bikini que pisa fuerte para esta temporada de verano. La parte superior, un corpiño triangular diminuto.

La parte inferior, una bombacha colaless mega cavada. Llevó el cabello suelto con ondas naturales y utilizó muy poco maquillaje. La publicación causó sensación y los mensajes de halagos no se hicieron esperar.

