El destape de Evitta Luna: la conductora de Olga lució una bikini mega diminuta y arrasó en Instagram

Evitta Luna es una de las influencers y artistas más relevantes de la escena mediática. En Instagram cosecha día a día nuevos seguidores. Su carisma es único y sus videos irónicos sobre situaciones cotidianas causan sensación.

Su estilo es vanguardista y no duda en combinar diferentes estilos para crear looks únicos. En ellos se ve reflejada su impronta avasallante. Conoce muy bien los must de la temporada y los luce en cada ocasión.

El destape de Evitta Luna: la influencer de Olga lució un audaz look de playa y arrasó en Instagram

Las tendencias están presentes en sus outfits. Muchas veces desafía los límites de la censura y apuesta por escotes pronunciados y prendas ultra ajustadas al cuerpo. No conoce fronteras a la hora de explorar nuevas tendencias y siempre va por más.

Desde Mar del Plata, Evitta Luna marcó tendencia con un look de verano al borde de la censura. Lució un top y un minishort estilo culotte mega ajustado al cuerpo. La influencer apostó por un outfit cargado de estilo y burló la censura. Eligió llevar el cabello suelto, con algunas ondas naturales y apostó por un maquillaje sutil. La publicación fue todo un éxito y los elogios no tardaron en llegar.

Evitta Luna, la influencer de Olga, marcó tendencia con el look estrella de la temporada de verano

La artista tiene un estilo único. No duda en combinar diferentes estilos y crear outfits únicos que representen su impronta. Sus fans le regalan cientos de elogios y no pasa desapercibida en Instagram.

Evitta Luna lució el look de verano y se llevó todos los aplausos. Un minitop con breteles y un minishort estilo culotte. Prendas ultra ajustadas al cuerpo. La influencer dio cátedra de audacia y conquistó la playa argentina.