La cantante Dua Lipa atraviesa un gran momento profesional. Si bien desde hace años viene plantándose con firmeza en el universo pop, la vuelta a los escenarios tras dos años de pandemia la ponen en lo más alto. Luego de llenar estadios en Madrid y Barcelona, le quedaba un desafío más: el Primavera Sound de la ciudad catalana.

Dua Lipa Foto: Instagram @dualipa

Allí fue con todo e impuso su estilo a todas luces. Sí, porque el color plata fue el elegido para brillar antes miles de fanáticos. La artista se presentó con un conjunto de minifalda y top que sorprendió a todos. Este outfit fue el perfecto compañero de la sensualidad que desplegó en el escenario.

Dua Lipa Foto: Instagram @dualipa

La cantante compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram en donde se la ve súper segura con su look. En apenas un día, la publicación tocó los casi 2,2 millones de me gusta. Un suceso, como todo lo que hace Dua Lipa.

Cómo fue el show de Dua Lipa en Barcelona

La cantante sacó su segundo álbum, Future Nostalgia, nada menos que en marzo de 2020. Por lo que estas presentaciones ofician como reestreno de aquel material. El show en el Primavera Sound fue, además, un despliegue mágico de su espectacular cuerpo de baile.

Entre los hits con los que se lució estuvieron Love again, Cool, Pretty please, Break my heart, y Be the one. Además, explotó con la participación de la belga Angèle para hacer Fever.

Dua Lipa Foto: Instagram @dualipa

Llegó One kiss y el público enloqueció, mientras globos con forma de bocas volaban sobre los fanáticos. Future Nostalgia y Don’t start me now pusieron fin a la fiesta del pop.