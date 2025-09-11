Desde Miami, Nicole Neumann dio cátedra de estilo con un espectacular traje de baño y el accesorio en tendencia

Nicole Neumann es una de las modelos más destacadas de Argentina. Su estilo combina a la perfección las prendas must de la temporada. En Instagram tiene millones de seguidores y día a día suma nuevos fans.
Nicole Neumann disfrutó de las playas de Miami y alucinó a sus fans con una microbikini ultra sensual. Un escote pronunciado fue protagonista y la modelo se llevó los aplausos de todos sus fans. Utilizó collares y diferentes dijes como accesorios dándole un toque muy canchero al look de playa.
Nicole Neumann enamoró corazones con un outfit de playa no apto para cardíacos
Nicole Neumann apostó por una microbikini ultra jugada. Mostró mucha piel y desató pasiones con un traje de baño mega hot. Un corpiño triangular con escote profundo que se llevó los aplausos de todos sus fans.