Desde la playa, Sofía “Jujuy” Jiménez arrasó con la bikini más diminuta y se robó todas las miradas

Sofía “Jujuy” Jiménez es una de las modelos e influencers más destacadas de la escena mediática argentina. Con cada outfit que comparte, revoluciona las redes y obtiene miles de likes. Su estilo jugado y audaz jamás pasa desapercibido.

Los must de la temporada siempre brillan en sus outfits y nunca faltan en su guardarropa. Las tendencias son su pasión. Desprende sensualidad a cada paso que da. Tiene un carisma único y brilla en cada proyecto nuevo que emprende.

La modelo deslumbró desde sus redes sociales.

Fanática del verano y los trajes de baño. La combinación de estilos es su especialidad y no duda en ir por más luciendo nuevas tendencias. Muchas veces juega al límite de la censura y allí la piel es protagonista. Sin lugar a dudas, es una influencer fashionista.

Desde la playa, Sofía “Jujuy” Jiménez sorprendió con el traje de baño de dos piezas más diminuto de la temporada de verano. Una bikini mega diminuta. La parte superior, un corpiño con escote profundo. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Llevó el cabello suelto, bien lacio. Como accesorio sumó unos anteojos de sol. Los likes no se hicieron esperar y la publicación fue todo un éxito. Sabe cómo marcar tendencia.

Sofía “Jujuy” Jiménez se sumó a la tendencia de la bikini más diminuta de la temporada y marcó tendencia

La modelo no conoce límites a la hora de lucir jugados outfits. Siempre va por más y brilla con cada conjunto de prendas que viste. En esta oportunidad, causó sensación con un traje de baño al borde de la censura.

Sofía “Jujuy” Jiménez posó con una bikini mega diminuta. Mostró mucha piel y lució su espectacular bronceado. Desde la playa, disfrutó de un día de sol y compartió las mejores postales con sus seguidores en Instagram.