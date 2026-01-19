Desde la playa, Sara Sklate, la periodista de River, posó una bikini mega diminuta y causó furor en Instagram

Sara Sklate es la periodista partidaria de River que destaca con su información y análisis sobre la actualidad del equipo Millonario. En Instagram tiene millones de seguidores que día a día esperan nueva data de su club. No solo triunfa como periodista, sino también como influencer del mundo de la moda.

Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. Su estilo es audaz y avasallante. No conoce fronteras al explorar las tendencias de la temporada. Arriesga con prendas audaces y las combina de manera perfecta.

El destape de Sara Sklate: la periodista de River jugó al límite de la censura con una bikini mega diminuta

Desde la playa, causó sensación con los mejores looks de playa. Combinó estilo, vanguardia y diseño. Atenta a los must de la temporada, combina las prendas más trendy del momento y crea looks únicos que la hacen destacar en Instagram. Logra recrear los outfits tendencia del momento.

Sara Sklate disfrutó de un día de playa y revolucionó Instagram con la bikini más diminuta de la temporada. La parte superior, un corpiño triangular con escote pronunciado. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Complementó el look llevando el cabello suelto y como accesorio lució unos anteojos de sol. La publicación fue todo un éxito y los likes no se hicieron esperar. Sin lugar a dudas, siempre va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella.

Sara Sklate marcó tendencia en la playa con el traje de baño más diminuto de la temporada

