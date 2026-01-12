Sara Sklate dio cátedra de estilo con un pantalón color blanco y marcó la tendencia de la temporada

Sara Sklate es la periodista partidaria de River que destaca con su información y análisis sobre la actualidad del equipo Millonario. En Instagram tiene millones de seguidores que día a día esperan nueva data de su club. No solo triunfa como periodista sino también como influencer del mundo de la moda.

Su estilo es audaz y avasallante. No conoce de fronteras al explorar las tendencias de la temporada. Arriesga con prendas audaces y las combina de manera perfecta. Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar.

Atenta a los must de la temporada, combina las prendas más trendy del momento y crea looks únicos que la hacen destacar en Instagram. Los outfits deportivos siempre están en su radar. Combina texturas, colores y estilos a la perfección. Logra recrear los outfits tendencia del momento.

Sara Sklate posó frente al mar con un look de playa ideal para la temporada de verano. Lució un pantalón en color blanco semitransparente de calce holgado. Cómodo y fresco y lo combinó con un corpiño de bikini mega escotado y diminuto. La publicación causó sensación y los likes no se hicieron esperar. Sin lugar a dudas, siempre va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella. Complementó el look llevando el cabello suelto y como accesorio lució unos anteojos de sol.

Sara Sklate eligió la prenda de la temporada y causó sensación en Instagram con su espectacular estilo

La periodista deportiva brilla a cada paso que da. Paraliza Instagram con looks fuera de serie. Los conjuntos diminutos se llevan todos los aplausos. Siempre va por más y día a día suma nuevos seguidores.

Sara Sklate compartió una serie de imágenes en donde la podemos observar disfrutando del mar. Modeló con un look de estilo playero mega tendencia. Mostró mucha piel y conquistó likes con un pantalón blanco y semitransparente. Un must que no puede faltar en el guardarropa esta temporada.