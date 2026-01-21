Desde la playa, Flor de la V posó con un traje de baño animal print ultra cavado y se robó todas las miradas

Flor de la V es una de las grandes figuras de la TV argentina. En Instagram tiene millones de seguidores. Su estilo es único. A cada nuevo proyecto que emprende le pone su impronta y destaca.

La artista compartió una serie de imágenes que sorprendieron a todos. Atenta a las últimas vanguardias del mundo de la moda. Sabe cómo combinar estilos. Crea looks únicos con texturas y colores. Fanática de los trajes de baño, tiene las bikinis y mallas enterizas must de la temporada.

Desde la playa, compartió las mejores imágenes de sus vacaciones. Con el mar como testigo, se llevó todos los elogios con sus looks de playa. Sabe cómo marcar tendencia y pisa fuerte en el mundo de la moda. Audaz y avasallante, marca tendencia.

Flor de la V posó con un traje de baño en tendencia. Una prenda única. En donde combino vanguardia y audacia. Mostró mucha piel. La parte superior, un corpiño con mucho escote y hombros al descubierto. Todo animal print. El estampado estrella del verano. Complementó el look con unos anteojos de sol como accesorio. La publicación cosechó miles de likes y revolucionó Instagram.

La artista tiene un carisma único y sabe cómo brillar en cada ocasión. Pasar desapercibida no es una opción para ella. Su estilo no conoce de límites y siempre va por más a la hora de combinar nuevas tendencias.

Flor de la V lució una espectacular malla para disfrutar de sus vacaciones en la playa. Una prenda única cargada de estilo. Todo de estampado animal print. Una tendencia que destaca en esta temporada.