Desde la playa, Chiara Mancuso, la ex Gran Hermano, posó con la bikini más diminuta y se robó todas las miradas

Chiara de Gran Hermano se ha convertido en una verdadera reina fashionista. Los estilos del mundo de la moda son su pasión y colecciona los likes de sus seguidores en Instagram. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

La piel es protagonista y sus fans le regalan cientos de likes. Muchas veces juega al límite de la censura y posa con muy poca ropa. Los must de la temporada son su perdición. En Instagram cosecha suspiros. Allí comparte las producciones de fotos más jugadas.

Frente al mar y recostada sobre la arena: Chiara de Gran Hermano posó con su traje de baño más jugado y dio cátedra de audacia

No le teme a los flashes de las cámaras. Combina colores y texturas a la perfección para crear looks únicos llenos de estilo. Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. Los must de la temporada brillan en su exclusivo guardarropa.

Desde la playa, Chiara de Gran Hermano modeló con un traje de baño de dos piezas ultra audaz y arriesgado. Recostada sobre la arena y frente al mar, lució una bikini muy diminuta total black. Llevó el cabello suelto, al viento. Un escote pronunciado fue protagonista y una bombacha colaless ultra cavada. La influencer resaltó su espectacular bronceado y se llevó los likes de todos sus seguidores.

Frente al mar y recostada sobre la arena: Chiara de Gran Hermano posó con su traje de baño más jugado y dio cátedra de audacia

Chiara de Gran Hermano posó con la bikini diminuta del momento y dio cátedra de audacia

La influencer tiene un estilo único. Combina diferentes estilos a la perfección y sabe muy bien como captar los flashes de las cámaras. Los mensajes de halagos nunca faltan en sus publicaciones.

Frente al mar y recostada sobre la arena: Chiara de Gran Hermano posó con su traje de baño más jugado y dio cátedra de audacia

Chiara de Gran Hermano posó con un traje de baño de dos piezas ultra diminuto. Posó frente al mar y mostró mucha piel. Un escote ultra profundo fue protagonista. La influencer se llevó todos los likes y demostró ser una verdadera reina del verano.