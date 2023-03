Desde la pileta, Floppy Tesouro deslumbró con una microbikini de animal print que hizo vibrar Instagram

Floppy Tesouro es muy activa en su perfil de Instagram, ya que acostumbra a compartir con los casi 2 millones de usuarios que la siguen todas las cosas que suele realiza durante el día, sin importar si están vinculadas a su vida laboral o privada.

Floppy Tesouro deslumbró en redes. Foto: Instagram

Dicha confianza con sus fanáticos fue demostrada hace unas horas cuando posteó una serie de fotografías y videos a través de las historias, desde las cuales se mostró pasando un momento de diversión con su familia y sus amigos en la pileta.

Y para ello, vistió una microbikini de dos piezas con estampado clásico de animal print, compuesta por un corpiño triangular con tiras finas y una bombacha estilo colaless; y para sumar estilo, incorporó el uso de lentes de sol de gran porte al look.

Floppy Tesouro conquistó con una microbikini de animal print. Foto: https://www.instagram.com/floppytesouro/

Por qué Floppy Tesouro quedó fuera de The Challenge

La modelo demostró sus habilidades deportivas en cada desafío que fue surgiendo en la competencia, pero tras una difícil prueba dentro del agua, acabó perdiendo y formó parte de los primeros eliminados del programa.

Lizardo Ponce y Floppy Tesouro fueron los segundos eliminados del reality.

No obstante, aun así, Floppy comentó que “la experiencia fue inexplicable y, si no la vivís, no la terminas de entender. Si bien todo lo que se ve es tremendo, dejé todo literal y fue una gran experiencia que volvería a vivir”.