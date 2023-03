Desde la cama, Wanda Nara presentó un adelanto de su nueva marca de lencería y revolucionó las redes sociales

Wanda Nara es una de las figuras más reconocidas dentro del mundo mediático, no solo por hechos del pasado que continúan marcando su presente -como la separación de su ex pareja, Maxi López, o los desencadenantes de su noviazgo con Mauro Icardi-, sino también por cosas que actualmente realiza y vuelve a generar polémica.

Wanda Nara se prepara para MasterChef Foto: Instagram/Wanda_nara

Sin embargo, entre las críticas que suele recibir, también se suman una gran cantidad de elogios que se desprenden meramente de los looks que presenta en su cuenta de Instagram: desde lujos exclusivos como el Audi 0 km que recientemente adquirió o prendas que pertenecen a firmas costosas, como Dolce & Gabbana y Gucci, hasta los outfits casuales que utiliza para salir a comprar o a pasear junto a sus hijos.

Wanda Nara y su vestido Dolce Gabanna. Foto: instagram

Pero en esta oportunidad, la modelo apostó por el exhibicionismo y presentó sus curvas ante el mundo al posar con un conjunto de lencería de tonalidad uva que constaba de un corpiño armado con push up de encaje y base ancha, junto con una bombacha estilo colaless que pertenecen a su nueva línea de ropa interior.

Cuál fue la reacción de los usuarios ante el video de Wanda Nara

Hace solo 15 horas que la modelo compartió el video en su red social para promocionar su nuevo emprendimiento y, hasta el momento, juntó casi 300 mil corazones rojos y más de 2 mil comentarios, a través de los cuales los usuarios expresaron su disconformidad.

Wanda Nara se llevó todas las miradas. Foto: Instagram

“La china come ravioles, Wanda come ravioles... jajaja no hay con que darle eh... superalo!”, “¿Te estás quedando sin dinero Wanda?”, “Qué vergüenza... respeta a tus hijos”, fueron algunas de las críticas que recibió; aunque muchos otros han halagado su cuerpo y su ropa interior también: “Qué hermosa estás”, “Maravillosa”, “Mujer maravilla”, “Con la lencería roja te ves atractiva!”.