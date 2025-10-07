Larissa Riquelme no conoce de límites a la hora de explorar tendencias. Es la reina del estilo. Saltó a la fama como “La novia del mundial” tras viralizarse durante el mundial de Sudáfrica 2010. Los looks jugados y audaces son su especialidad.

Siempre está atenta a las últimas tendencias. Tiene un estilo único que la hace brillar. Los must de la temporada son su debilidad. Sabe que prendas elegir para resaltar su espectacular figura. Las vanguardias del mundo de la moda jamás se le escapan.

Escote y mucha piel: Larissa Riquelme posó con un infartante conjunto de ropa interior

La modelo desata pasiones en Instagram con look cargados de osadía. Las prendas más jugadas nunca faltan en su guardarropa. La combinación de texturas y colores son protagonistas. Colecciona like y siempre marca tendencia con los conjuntos de prendas más audaces.

Larissa Riquelme modeló desde la cama y se llevó la atención de todos. Posó con un look de ropa interior muy audaz. Jugó al límite y demostró ser la reina de las tendencias. La parte superior, un corpiño con mucho escote y breteles. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas bien marcadas. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial con mucho brillo. La modelo compartió la producción de fotos y se ganó los likes de todos sus fans.

Desde la cama, Larissa Riquelme apostó por un look de alto impacto y desafió los límites de la censura: “Que los demás piensen lo que quieran”

Larissa Riquelme apostó por un outfit de lencería y dio cátedra de audacia con una fogosa producción de fotos

La novia del mundial jamás pasa desapercibida. No duda en ir por todo y da cátedra de sensualidad con los outfits que elige para vestir. Destaca en cada oportunidad y los looks osados son su sello característico.

Larissa Riquelme lució un conjunto de ropa interior y se llevó los mensajes de halagos de todos sus seguidores. Mostró mucha piel y cosechó suspiros. Sin lugar a dudas, es una verdadera referente fashionista.