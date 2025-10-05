Larissa Riquelme es una de las influencers más destacadas. Sorprende con outfit osados de la temporada y con imágenes de espectaculares viajes que realiza. En Instagram tiene millones de seguidores y conquista miradas con su estilo sin igual.

Sabe como captar la atención de todos sus fans. Destacar con prendas super arriesgadas. La modelo desata pasiones en Instagram con look cargados de audacia. Allí los escotes pronunciados y prendas ajustadas son protagonistas y captan la atención de todos.

Desde el Machu Picchu, Larissa Riquelme revolucionó Instagram con el look que eligió para explorar una de las 7 Maravillas del Mundo

Siempre está atenta a las últimas tendencias. Tiene un estilo único que la hace brillar. Los must de la temporada son su debilidad. Sabe que prendas elegir para resaltar su espectacular figura. Las vanguardias del mundo de la moda jamás se le escapan. En esta ocasión, eligió el outfit perfecto para visitar el Machu Picchu. Recorrió la maravilla de los Incas y sorprendió a todos con los impactantes paisajes.

Desde Machu Picchu, Larissa Riquelme lució un outfit espectacular para explorar una de las 7 Maravillas del Mundo. La parte superior, un top mega ajustado al cuerpo. Resaltando su figura. La parte inferior, un pantalón estilo cargo en color camel. Ideal para disfrutar de la naturaleza y pasar una tarde explorando los impactantes monumentos. La publicación causó sensación y los likes no se hicieron esperar.

Desde el Machu Picchu, Larissa Riquelme revolucionó Instagram con el look que eligió para explorar una de las 7 Maravillas del Mundo

Larissa Riquelme sorprendió con un outfit perfecto para explorar la naturaleza

La novia del mundial jamás pasa desapercibida. Destaca en cada oportunidad y los looks osados son su sello característico. No duda en ir por todo y da cátedra de sensualidad con los outfits que elige para vestir.

Desde el Machu Picchu, Larissa Riquelme revolucionó Instagram con el look que eligió para explorar una de las 7 Maravillas del Mundo

Larissa Riquelme se llevó todos los aplausos con un outfit cómodo y audaz para visitar Machu Picchu. La modelo compartió una serie de postales en donde la podemos observar paseando por el espectacular parque. Su look causó sensación y dio cátedra de estilo.