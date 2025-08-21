Desde Ibiza, Lola Latorre se adelantó al verano con la prenda que será furor en la temporada

Lola Latorre se afianza cada vez más en el mundo de las redes y ya es una de las influencers más influyentes. Con más de 721 mil seguidores en Instagram y 459 mil en TikTok, comparte su día a día con sus fanáticos, que siguen atentos cada uno de sus pasos. Entre outfits, rutinas y momentos llenos de frescura, logró construir una identidad propia que cautiva a su audiencia y la posiciona como referente de tendencia.

Lola Latorre conquistó con sus looks desde Ibiza

En esta oportunidad, Lola decidió compartir algunas fotos de sus días en Ibiza, en específico su look para una noche de fiesta. En las imágenes se la puede ver con una blusa manga tres cuartos con transparencias en color rojo con brillos. Combinó el look con un minishort tiro bajo negro y un corpiño a tono que dejó ver bajo la remera.

Lola Latorre conquistó con sus looks desde Ibiza

“Qué viajecin por favor”, escribió en el epígrafe de la publicación, que no tardó en acumular miles de likes y decenas de comentarios de parte de sus fanáticos.

Lola Latorre conquistó con sus looks desde Ibiza

Las paradisíacas vacaciones de Lola Latorre por Europa

En las últimas semanas, Lola Latorre estuvo disfrutando de unos días de relax por Europa. La influencer compartió con sus seguidores en Instagram algunas fotos de su paseo por Menorca, donde se encuentra disfrutando de unos días de relax en el verano eurpeo.

Lola Latorre apostó a una pollera rosa con brillos para su paseo por España

En las imágenes se la puede ver con una pollera rosa de lentejuelas con brillos y detalles en blanco, que acompañó con una microbikini y una camisa de mangas cortas. También estuvo en Italia, desde donde sorprendió con fotos en las que se la ve disfrutando del mar y el sol con una microbikini blanca y acompañada por su pareja, Felipe Ossana.