Desde el sillón, Jenna Lee, la mejor amiga de Mia Khalifa, posó con un look total white y casi muestra de más

Jenna Lee es la mejor amiga de la reconocida influencer Mia Khalifa. En sus publicaciones destacan las fotografías y videos en donde posa al borde de la censura. No duda en arriesgar con las prendas más osadas. Las tendencias están en su radar a la hora de crear nuevos looks.

Causa sensación y sus publicaciones marcan tendencia. Las vanguardias más arriesgadas siempre están presentes en su guardarropa. Es un icono de los outfits más arriesgados. La modelo se caracteriza por compartir fotos en donde deja muy poco para la imaginación. La joven traspasa la pantalla y nunca pasa desapercibida.

Jenna Lee eligió una microbikini metalizada y la mostró de todos los ángulos

No duda en arriesgar con prendas mega jugadas. No conoce de fronteras cuando tiene que combinar diferentes colores, diseños y texturas. Muchas veces juega al límite de la censura y posa con conjuntos de prendas muy audaces.

Jenna Lee compartió una serie de imágenes posando desde la comodidad de un sillón. Allí la podemos observar luciendo un mini look total white de encaje y con muchas transparencias. Un escote sugestivo. Lució sus espectaculares prendas y cosechó los elogios de sus fans.

Tacos y transparencias: Jenna Lee, la mejor amiga de Mia Khalifa, posó desde el sillón y jugó al límite con un look total white

Complementó el look con unos zapatos de taco alto también en color blanco. Para el maquillaje resaltó su mirada con delineado negro para los ojos. Para los labios utilizó mucho brillo labial. Llevó el cabello suelto, bien lacio. La publicación fue todo un éxito y la influencer dio cátedra de osadía.

Jenna Lee derrochó sensualidad con un conjunto total white de alto impacto y dejó muy poco para la imaginación

La modelo cautiva en Instagram con cada publicación que comparte. Mucha piel al descubierto, outfits arriesgados y poses al límite de la censura son protagonistas en los videos e imágenes de la mejor amiga de Mia Khalifa.

Jenna Lee lució un look total white de encaje y transparencias al límite de la censura. Mostró mucha piel y coleccionó likes. Posó con una mini camisa y una falda muy diminuta. Unos zapatos de taco alto fueron protagonistas. Sin lugar a dudas, la modelo sabe como captar los flashes de las cámaras.