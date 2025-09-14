Desde el gimnasio, Karina La Princesita se robó todas las miradas con un outfit deportivo súper canchero

Karina La Princesita es una de las artistas más destacadas de la escena musical argentina. Triunfa arriba y abajo del escenario. En Instagram tiene millones de seguidores y allí despliega su carisma y audacia con publicaciones que nunca pasan desapercibidas.

No conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias y sus fans alucinan con cada look que la artista muestra. Marca tendencia en cada oportunidad y deslumbra con su carisma. Las vanguardias de la moda siempre están en su radar.

La cantante tiene una voz que cautiva corazones, pero no se queda atrás a la hora de elegir sus outfits. La rubia compartió su rutina de entrenamiento en el gimnasio y llamó la atención de todos con un look deportivo canchero y sensual.

