Daniela Celis se burló la censura con el vestido más escotado y desafió todos los límites

Daniela Celis tiene un estilo único. Brilla con cada aparición pública y con su carisma logró traspasar la pantalla. Sus fans la adoran y la apoyan en cada proyecto nuevo que emprende.

La influencer apuesta todo por looks audaces y osados. Atenta a las últimas vanguardias del mundo de la moda. Combina a la perfección las últimas tendencias y enamora las miradas de todos sus seguidores con su audaz impronta. Los must siempre están presentes en sus outfits.

Daniela Celis marcó tendencia y burló la censura con un look total black con escote al límite

Marca tendencia. Es una referente fashionista. En Instagram cosecha día a día nuevos seguidores y sorprendió a todos con una producción de fotos de alto impacto. Allí la piel fue protagonista y dejó a todos sus fans sin palabras.

Daniela Celis compartió una producción de fotos en donde modeló con un look total black que sorprendió a todos. Una prenda audaz y delicada. Jugó al límite y burló la censura con un escote mega pronunciado. Complementó el outfit llevando el cabello suelto, bien lacio. Utilizó un maquillaje bien marcado. Delineado negro para los ojos y lápiz labial con mucho brillo. La publicación causó sensación y los mensajes de halagos invadieron las imágenes.

Daniela Celis arrasó en Instagram con una producción de fotos de alto voltaje

La ex Gran Hermano tiene una actitud única. Enciende Instagram con cada video o imagen que comparte. Su estilo no conoce límites y siempre va por más. Sin lugar a dudas, sabe cómo conquistar al público.

Daniela Celis desató pasiones posando con un vestido largo en color negro ajustado al cuerpo y con un escote pronunciado fuera de serie. Como accesorio eligió un collar de perlas grandes. La influencer dio cátedra de audacia y se llevó todos los aplausos del público.