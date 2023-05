Luciana Salazar es una de las modelos que marca más tendencia en las redes sociales. A diario, la rubia comparte contenido con sus más de 2 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram que esperan atentos cada uno de los posteos para dejarle sus comentarios de apoyo. Y, sin dudas, hay un contenido que destaca por sobre los demás: los de moda.

Salazar es fanática de llevar todas sus prendas en tendencia, compartiendo sus looks diarios y, muchas veces, haciendo juego con Matilda Salazar, su hija. No hay vez que la modelo repita algún outfit, por lo que siempre se la puede ver con un look diferente, aunque tiene un estilo muy definido.

Luciana Salazar levantó la temperatura en redes.

El look de Luciana Salazar que causó furor en Instagram

Días atrás Luciana hizo su outfit check diario, en el que lució frente al espejo un osado look total black. La diva posó para la cámara con un pantalón de cuero con tajos en las botamangas, un corset, stilletos y un clutch de lujo. Incluso, a la rubia le gustó tanto su combinación que la inmortalizó en sus historias destacadas llamada “Night Looks”.

Corset, clutch y pantalón con tajos: Luciana Salazar subió la temperatura con un look total black. Foto: Instagram

La pose de Luciana que casi muestra de más. Foto: Instagram

Si bien el look no lo compartió en su feed de Instagram, el outfit fue muy halagado por sus seguidores. Además, la modelo casi muestra de más en algunas fotos ya que posó acostada con el corset que casi le pasa una mala jugada.