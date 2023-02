Con una impactante microbikini desde Jamaica, Jimena Barón reflexionó sobre el gran momento que vive

Jimena Barón atraviesa un gran momento. Ella misma lo repite una y otra vez: después de una etapa de dolor, en la que se aferró a la esperanza en que las cosas iban a mejorar, conoció a una persona que llegó, dice, a iluminar su vida.

Jimena Barón conquistó a todos con su microbikini negra desde Jamaica. Foto: Instagram

Desde que está en pareja con Matías Palleiro, con quien comparte unas espectaculares vacaciones en Jamaica, la vida de la actriz ha mejorado en forma increíble. Al menos así lo dice ella cada vez que puede y celebra a full esta oportunidad que le está dando la vida.

Jimena Barón en unas románticas vacaciones en Jamaica Foto: instagram.com/jmena

No se priva de nada y desde la playa sorprende con sus looks. Esta vez, ganó miles de likes con una microbikini de dos colores: negra y de tipo minitop arriba y borravino para la tanga colaless.

Jimena Barón con una microbikini bicolor que causó sensación Foto: instagram.com

“La vida me dio al mejor compañero del mundo y pensé que no podía pedir más nada, pero pedí y me dio otro más”, confesó Jimena Barón en un posteo que incluyó fotos con su hijo y un clip con su novio, Matías Palleiro.

Además, compartió una extraña búsqueda que realizó en Google y reflexionó al respecto: dentro cuántas posibilidades nace una persona. “Ayer googleé y siento exactamente lo que apareció. Que triunfó la vida y ¡qué suerte! El atardecer es de recién, que cuando pensé que tampoco podía ser mejor, apareció el pájaro que se metió en el sol. Me cayeron unas lágrimas”, remató.

A qué se dedica el novio de Jimena Barón

Matías Palleiro, el nuevo novio de Jimena Barón, se muestra muy poco. Incluso ella, que está habituada a compartir su día a día en redes sociales evita compartir información de su pareja.

La pareja disfruta de unas vacaciones en el Caribe y confirma su gran momento. (Instagram).

El novio de Jimena Barón es licenciado en administración de empresas y creó su propia compañía. Lanzó una línea de barritas saludables, Hashbars, cuya producción se discontinuó con la pandemia. Además, es dueño de Team Tulaga, una firma que se especializa en Marketing Digital y Social Media.