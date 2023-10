Con un look metalizado, Pampita se llevó todas las miradas en el Bailando

Pampita es reconocida mundialmente por su estilo e impronta y conquistó al público con su carisma y simpatía. No solo triunfa en el mundo de la moda, sino también que se destaca con su rol de jurado del “Bailando 2023″, donde siempre sorprende con su look elegido para cada programa.

Pampita Foto: foto

La modelo recibió miles de halagos y suspiros al desfilar en la pista del “Bailando 2023″ con un look muy canchero y sensual: lució un conjunto metalizado plateado que se llevó todas las miradas. La parte superior la llevó estilo corset con recortes en la parte de la cintura y resaltando su silueta. Para la parte inferior optó por un pantalón también metalizado color plateado de tiro alto.

Para el calzado eligió tacos altos que resaltaron aún más su espectacular figura y para el peinado pelo atado y rodete alto con algunos mechones sueltos alrededor de la cara para descontracturar el look.

La modelo y conductora deslumbró en redes. Foto: Instagram

La modelo logró conseguir miles de Me Gusta con la publicación y sus fans no dudaron en dejar cientos de mensajes: “Existe la perfección”, “Como se puede ser tan linda”, “Pampita tiene brillo propio, totalmente diosa”, “Que lindo ese look Caro”.

Pampita y su vestuario para el Bailando 2023 Foto: redes

Pampita, la cara de la nueva fragancia de Jean-Paul Gaultier

La modelo es buscada por diseñadores internacionales para ser la cara de sus nuevos productos, el famoso diseñador francés Jean – Paul Gaultier eligió a Pampita para el lanzamiento de su nueva fragancia “Divine”

Pampita subió la temperatura en redes con un look infartante Foto: instagram

La modelo posó con un outfit de heroína de color dorado a orillas del mar para presentar al nuevo perfume del diseñador francés. Las características de esta nueva fragancia es dulce y atalcada.