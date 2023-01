Con Messi de fondo, Karina Jelinek posó con un look denim que impresionó a sus muchísimos fans

Karina Jelinek tiene la una comunidad de más de 1 millón de seguidores en Instagram, logro que alcanzó en el pasado 2022.

Si bien el salto a la fama de Karina se dio a principios de los 2000, con participaciones en TV en programas como Showmatch y No hay 2 sin 3, sus fans se replican hasta el presente.

Karina Jelinek Foto: Instagram.com/kari

Instagram es en gran medida el porqué de ello, ya que, en su perfil la actriz y modelo comparte día a día looks a puro fuego y cargados de sentido fashionista que se roban todas las miradas.

Karina Jelinek

En esta oportunidad, Karina logró conquistar los corazones de sus fans nuevamente, pero un detalle no tardó en llamar la atención de todos ellos: la imagen de Lionel Messi detrás de ella.

La actriz y modelo se encuentra de paseo por Rosario, ciudad donde la figura del 10 se encuentra en cada rincón, y, para celebrarlo, aquella decidió eternizar el momento con una fotografía donde se la puede ver luciendo un look denim, o de jean, espectacular.

No es la primera vez que Karina demuestra que es una gran conocedora de las tendencias del mundo de la moda, por lo que sus fans ya no dudan de que look tras look sus corazones y miradas serán robadas.

¿Cuántos años tiene Karina Jelinek?

Karina Jelinek tiene 41 años, habiendo nacido el 22 de marzo de 1981 en Villa María, provincia de Córdoba.