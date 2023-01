Con 67 años, Ornella Muti incendió las redes con un video posando en lencería

Ornella Muti se convirtió a pocas horas durante este caluroso enero en trending topic en todas las redes y en los titulares de prensa, al posar sin ningún tapujo a sus 67 años en lencería para un video publicado en Instagram, el cual alcanzó casi los 14 mil ‘likes’ a nivel mundial.

Ornella Muti Foto: Archivo Web

¿Quién es Ornella Muti?

Francesca Romana Rivelli más conocida por su nombre artístico Ornella Muti nació el 9 de marzo de 1955 en Roma, quien se hizo conocida por su atractivo físico y fue considerada una ‘sex symbol’ en el cine europeo, al consagrarse como una actriz italiana legendaria durante la década de los 70′s y 80′s. Además, fue votada como la mujer más hermosa del mundo en 1994 por la revista italiana ‘Class’.

Orenlla Muti de joven y actualmente Foto: Archivo Web

Muti cuenta con una extensa filmografía, la cual va desde 1970 hasta el último tramo ‘prepandemia’ durante 2018. Pero Ornella no solo ha quedado retratada en el pasado de la pantalla grande, sino que cuenta con un rol muy activo en sus propias redes sociales con más de 320 mil seguidores a nivel mundial en su Instagram.

Ornella Muti de joven Foto: @ornellamuti

Así fue como a inicios de enero, su hija Naike Rivelli grabó un video desde su celular y luego lo cargó a su cuenta personal en Instagram con la siguiente leyenda: “Atrapé a mamá en lencería mientras se colocaba maquillaje. ¿Qué tan hermosa eres? Mamá, ¿qué piensas del body shaming?”, expresó la hija de la famosa estrella del cine.

Pero Ornella le respondió a su hija en el video que simplemente no le importaba: “¿Pero qué me importa? Esta soy yo, le gusto a quien me quiere ¡así!”, mientras de fondo sonaba la canción “I’m Too Sexy”, un éxito musical en 1991.

Ornella Muti la mujer más bella de 1994 Foto: @ornellamuti

En el video la actriz italiana aparece en un conjunto de lencería en tonos grises y negro, sentada mientras se maquilla con un pequeño espejo de mano. Además de lucir unas botas negras de caña alta hasta las rodillas y con taco tipo stiletto, en una pose provocadora, tal cual como Ornella fue conocida en sus tiempos mozos en el cine.

Ornella Muti y su hija Naike Rivelli Foto: @ornellamuti

¿Qué ha sido de Ornella Muti?

Ahora, a sus 66 años, reapareció en el famoso Festival de San Remo durante 2022, en el que ejercía como presentadora, vestida de Francesco Scognamiglio, donde lució todo ese magnetismo y belleza que le ha caracterizado durante toda su vida.