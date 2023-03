“Cómo ser un Ángel” por Lana Rhoades y su sugerente look sexy-intelectual que remeció las redes sociales.

La joven Lana Rhoades volvió a hacer de las suyas en las redes sociales donde compartió un sugerente mensaje a los más de 16 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Si bien Lana dejó atrás el mundo del entretenimiento para adultos, no por eso dejó la sugerencia de lado y el sex-appeal que la caracteriza en su contenido.

Lana Rhoades Foto: Instagram

Cada vez que Lana postea algún nuevo contenido sobre su trabajo actual en su como diseñado o parte de sus bitácoras diarias, la influencer le sube la temperatura a las redes de forma drástica. Y es que su personalidad magnética suele acaparar y robarse la atención de todos.

Lana Rhoades sorprendió con una arriesgada producción. Foto: Instagram/lanarhoades

Hace menos de 24 horas, la actual diseñadora subió dos simples fotos, donde posó con una remera crop-top en color blanco, con algunas aplicaciones bordadas en lila, estampada con la palabra “Angel” y un mensaje que no dejó a nadie sin querer comentarle. Además, con unos pantalones tipo sastrero de tiro bajo, en formato oversize y estampado cuadrillé de tartán en tono base crema.

Lana remeció la tierra de las redes sociales con su nuevo look de chica sexy-intelectual y caldeó el ambiente con un "picante mensaje" Foto: @lanarhoades

Con el pelo tomado y en una segunda fotografía más audaz que la primera y con un libro de Emily Dickinson, posteó: “I smell like thrift stores and Tom Ford” (Huelo a tiendas de segunda mano y a Tom Ford); mientras en su remera se muestran las opciones de: “Reglas para ser un ángel (a) amada; (b) Siempre dulce y honesta; y, (c) Linda en todo momento”. Clara invitación a ser tentar a los usuarios de la red social para ver quién cae con este ángel.

El sugerente mensaje de Lana y las reglas que debe seguir un "Ángel" que cautivó a sus seguidores Foto: @lanarhoades

Lana Rhoades, claramente, ha sido la manzana que muchos han querido degustar y así lo hace la diseñadora de modas con cada sugerencia en sus outfits, los looks que sube al internet y con siempre algún que otro mensaje donde busque la reacción de parte de su público. Marketing o no, es una estrategia digna para hacerse notar.

Las sensuales fotos de Lana Rhoades. Foto: Instagram/lanarhoades

¿Quién el papá del bebé de Lana Rhoades?

Lana Rhoades, la joven exactriz del cine para adultos, encendió la polémica en redes sociales al confesar que el famoso jugador de básquetbol de la NBA llamado Blake Griffin sería el padre de su bebé y que además se desligó de ella al saber que ella estaba embarazada.