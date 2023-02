Cinthia Fernández se adelantó y ya presentó sus looks para otoño-invierno 2023

“Se vienen cositas” para el próximo invierno y lo trae Cinthia Fernández, así fue como en una de sus últimas publicaciones la panelista e influencer, sacó a relucir todos sus dotes de modelaje ante una nueva campaña publicitaria de indumentaria deportiva.

Cinthia Fernández bailó sensual en microbikini.

La menuda bailarina y ex candidata política volvió a estar nuevamente en el epicentro de los medios, tanto por sus últimos descargos realizado contra su ex pareja, Matías Defederico, pero más allá del despunte mediático, al mismo tiempo, Fernández posó y se mostró en su faceta más de influencer con nuevos y sensuales looks en el mundo fitness. Punto que conoce muy bien al compartir parte de sus ejercicios de alto impacto.

Cinthia Fernández hizo estallar las redes con una microbikini de su colección que es tendencia Foto: instagram.com/cinthia_fernandez

En menos de 24 horas, Fernández ya alcanzó los 27.9 ‘likes’ en el video promocional, donde además tuvo un mar de elogios y piropos, algunos que rezaron “Volvió la campeona argentina...”. Y si algo ha aprendido la audiencia con Cinthia Fernández en los medios, es que la panelista no es de temerle a nada y siempre va a ocupar todo su desplante en favor de su carrera.

Cinthia Fernández Foto: instagram

En el video promocional de la marca Sunseabikinis, Cinthia fue explícita en un picante mensaje que envió a sus seguidores mientras modelaba cada calza y top ajustado a su cuerpo: “No sé si están listos para tanta hermosura! HOY hicimos produ súper agotadora, pero increíble de todo lo que se viene en este invierno en mi cápsula de ropa deportiva by @sunseabikinis. PREPARENSE MUY PRONTO DISPONIBLE”.

Dentro del abanico de looks con que modeló Cinthia Fernández para esta nueva producción, aparece con varias calzas de lycra en color negro, azules y crema, hay prendas con diseños más lowprofile, mientras otras destellan por su estampado geométrico o metalizado. Además, lució varios tops en diferentes formados, cruzados, con breteles delgados o anchos, con cut-out, entre algunos modelos.

Cinthia Fernández Foto: instagram

La temporada de Otoño-Invierno se viene con Cinthia Fernández para poder calentar un poco y alejar del frío, además de mantenerse atlético como es de costumbre.

Cinthia Fernández Foto: instagranm

¿Cuánto dinero le pasa Matías Defederico a Cinthia Fernández?

Cinthia Fernández no cede en su lucha contra Matías Defederico, padre de sus tres hijas, las gemelas Charis y Bella, y la menor Francesca y expuso el monto que le debe el exfutbolista por la cuota alimentaria.

Cinthia Fernández se quejó por el monto que le pasa Matías Defederico por la cuota alimentaria. “¡Me pasa 55.000 pesos por las tres nenas!”, había asegurado Cinthia Fernández, indignada, en una nota que le había brindado a LAM (América, a las 20) en mayo pasado.