Cinthia Fernández cautivó con un baile viral: “No se pueden quejar, no estoy en c...”

Cinthia Fernández saltó a la fama en 2005, pero desde ese momento pasaron muchas cosas que la posicionaron en diferentes momentos de su carrera, primero como bailarina, más tarde, como actriz, conductora, panelista, y en la actualidad, como influencer y personalidad de las redes sociales.

La bailarina posee 5.8 millones de seguidores en Instagram que likean y comentan todas sus publicaciones, desde su vida diaria con sus hijas, sus rutinas de entrenamientos, hasta sus diferentes trabajos y lo bailes sensuales que publica a diario con canciones populares y trends de TikTok.

Cinthia Fernández / Foto: Instagram Foto: Cinthia Fernández

En esta oportunidad, Cinthia subió un video bailando y realizando el trend de TikTok de la canción, “Un finde” en el Crossover de FMK y Ke Personajes con Big One. La bailarina anunció para que sus haters no comenten lo obvio: “no se pueden quejar, no estoy en culo”, teniendo en cuenta que generalmente baila en ropa interior o bikini.

Para este posteo, Cinthia lució una remera negra que se la ató para que simule ser un top, un jean ancho y tiro bajo que dejaba a la vista el elástico de su ropa interior negra. Además, lució el pelo recogido y se mostró divertida haciendo la coreografía de espaldas y de frente a la cámara.

La publicación fue un éxito, ya que ella le pidió a sus seguidores que la ayuden a llegar al millón de views, pero esa suma fue superada. Recibió 61 mil likes, cientos de comentarios y más de 1.3 millones de visualizaciones.

El apoyo de los seguidores de Cinthia Fernández

Aunque Cinthia suele recibir muchos comentarios negativos que critican sus quehaceres en las redes sociales, también posee una gran comunidad y un público fiel que la apoya incondicionalmente. Como, por ejemplo, una usuaria comentó: “tremendos algunos comentarios, pero ella sigue adelante, trabajando, con tres hermosas hijas en sus manos y no le debe nada a nadie”, entre otros tantos.